Milinkovic, nostalgia di Lazio ma dribbla Sarri e Lotito

MILINKOVIC SARRI LOTITO LAZIO - Sergej Milinkovic Savic ha incontrato i suoi ex compagni della Lazio a Riad, raccontando di quanto gli manchino i colori biancocelesti e non escludendo un ritorno nel prossimo futuro. Non solo sorrisi e ricordi però: l'ex centrocampista capitolino ha però anche evitato alcuni componenti importanti.

Dalle parole di Milinkovic al ritorno alla Lazio

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta un retroscena su Sergej Milinkovic-Savic, che ha salutato squadra e staff ma avrebbe dribblato sia Sarri che Lotito. Sempre secondo il giornale sarebbe quindi difficile pensare a un ritorno del serbo, almeno nell'immediato.