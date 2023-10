Calciomercato Lazio, non solo i biancocelesti su Gimenez

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO GIMENEZ - Il calciomercato è chiuso e la Lazio ha acquistato nuovi componenti da inserire. Ma alcuni obiettivi passati rimangono: non solo i biancocelesti però, puntano Gimenez del Feyenoord.

Calciomercato Lazio, un'italiana si inserisce per Gimenez

Anche se con un po' di ritardo, la Lazio ha portato a casa dei nuovi acquisti che si stanno inserendo sempre di più nel gioco complesso di mister Sarri. La stagione 2023-24 ora è nel vivo, ma il calciomercato non si ferma mai: Gimenez, rimasto nel taccuino dei biancocelesti per l'attacco per molto tempo, ora suscita l'interesse anche di un'altra italiana, l'Inter. Secondo quanto riportato da Repubblica, i nerazzurri avrebbero già aperto i contatto con il Feyenoord, la sua attuale squadra. La richiesta per portarlo a casa già a gennaio è di circa 50 milioni di euro. Anche altre squadre in Europa puntano sul ragazzo.