Calciomercato Lazio: rimane viva l'ipotesi Valeri

CALCIOMERCATO LAZIO VALERI - La Lazio lavora sul campo, ma anche fuori. Il calciomercato è alle porte e la società capitolina sta preparando le sessioni che verranno. Anche quella di giugno, dove il primo acquisto potrebbe essere quello di Emanuele Valeri.

Calciomercato Lazio: le ultime su Valeri

Non è una novità. Alla Lazio piace il terzino in forza alla Cremonese. A raccontare gli ultimi sviluppi è il Corriere dello Sport. Gli agenti di Valeri avrebbero fatto visita a Formello. Tra le mura biancocelesti, si sarebbe così consumato l'incontro con il direttore sportivo Fabiani. L'idea è quella di portare il ragazzo a Roma a giugno. Attualmente è fuori rosa. Non ha rinnovato il suo contratto, in scadenza, con i grigiorossi. Potrebbe arrivare a parametro zero. La Lazio continua a pensarci, ma decisivi saranno gli sviluppi dei prossimi mesi.