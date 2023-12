Verona-Lazio, biancocelesti presenti: serve la scossa in trasferta

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO BIGLIETTI- Mancano poche ore al match tra Hellas Verona e Lazio, mister Sarri ha bisogno di una spinta in più in trasferta. I tifosi biancocelesti rispondono ancora una volta presente al Bentegodi per la sfida di domani, sabato 9 dicembre alle 15:00. Ecco il dato sui biglietti venduti.

Lazio, troppi ko in trasferta: serve una spinta con il Verona

Il dato sui biglietti

Campionato altalenante, meglio in casa che in trasferta. Mister Sarri deve correre ai ripari, serve una scossa in più: in trasferta, 5 ko in 7 partite. Inaccettabile per la Lazio che abbiamo visto lo scorso anno. Eppure i tifosi biancocelesti ancora una volta saranno al fianco della squadra per sostenerla in questo match difficile previsto per sabato 9 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona. A poche ore dalla gara sono infatti, il settore ospiti è in esaurimento: venduti ben 2.730 biglietti. Come riporta anche il Corriere dello Sport, serve l'aiuto dei tifosi per migliorare il dato fuori casa che è di appena 0,86 punti a partita