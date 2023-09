Calciomercato Lazio, Vecino si allontana dal Galatasaray

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO VECINO GALATASARAY - Il calciomercato ha chiuso i battenti in Italia, ma non in Turchia o in Arabia. Le squadre di questi paesi hanno ancora possibilità di operare in entrata. In tal senso, ci sarebbe l'interessamento del Galatasaray per Matias Vecino, che potrebbe lasciare la Lazio a settembre.

Calciomercato Lazio, Galatasaray su Vecino: cessione in vista?

Nella serata di ieri, 3 settembre 2023, dalla Turchia è arrivata la notizia di Matias Vecino vicino alla firma col Galatasaray. I media turchi hanno parlato di un accordo per 3.5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, convinto da Torreira ad approdare nei giallorossi. Addirittura si parlava di accordo già definito, con visite mediche in programma nelle prossime ore ad Istanbul. Poco dopo però sarebbe arrivata la smentita: i tifosi non avrebbero preso bene l'arrivo del centrocampista uruguaiano, cambiando le volontà del club, che avrebbe di conseguenza annullato l'operazione. Non sappiamo se si è trattato di una fake news, o se veramente la reazione dei turchi ha fatto cambiare idea al club, ma gli ultimi aggiornamenti rincuorano e tranquillizzano i tifosi biancocelesti.

Romano smentisce Vecino al Galatasaray

Nelle ultime ore ha preso corpo una voce proveniente dalla Turchia di un accordo per il trasferimento di Matias Vecino al Galatasaray. La smentita arriva però da Fabrizio Romano, il quale sul suo personale account Twitter riferisce che non ci sarebbe nulla di concreto tra il centrocampista ex Inter ed il club turco.