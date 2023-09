Retroscena Kamada, i dettagli del contratto con la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KAMADA CONTRATTO RETROSCENA - Dopo un'estate vissuta da svincolato, Daichi Kamada ha scelto la Lazio, con la quale ha trovato anche il primo gol. Nelle ultime ore è uscito un retroscena sul contratto firmato dal giapponese col club biancoceleste.

Calciomercato Lazio, i dettagli del contratto firmato da Kamada

Si è conclusa un'estate turbolenta per Daichi Kamada, che alla fine ha scelto la Lazio. Fin dai primi giorni i dettagli del contratto che lega il giapponese al club biancoceleste sono rimasti nascosti, ma adesso il Corriere dello Sport ha pubblicato un retroscena. Stando a quanto riporta il quotidiano, la società capitolina e l'ex Eintracht, alla fine hanno concordato di firmare un contratto valido fino a giugno 2024, che però prevede una doppia opzione di prolungamento. Entrambe le parti, unilateralmente, possono far scattare il rinnovo per altri due anni a cifre già concordate.