Salta Kent alla Lazio: le ultime sulla trattativa

LAZIO KENT - La Lazio era vicina a battere un colpo all'ultimo giorno di calciomercato, ma la trattativa è saltata. Ryan Kent poteva diventare un nuovo calciatore biancoceleste, ma così non è stato. Quando l'operazione sembrava ai dettagli, è arrivata la fumata nera.

Calciomercato Lazio: Kent non arriva

Ryan Kent era vicino a essere nuovo calciatore della Lazio. Ma la trattativa si è bloccata. A poche ore dalla fine del calciomercato di gennaio, come raccontato da Sky Sport, l'ala inglese non vestirà la maglia biancoceleste. Sembrava dovesse arrivare dal Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto. Ma le parti non hanno trovato l'accordo.