Lazio - Napoli, dove vedere il match in Tv e streaming

LAZIO NAPOLI DOVE VEDERE - Dopo il sonoro KO arrivato contro l'Inter in Supercoppa, la Lazio può tornare con la testa al campionato, dove è uscita vittoriosa negli ultimi quattro incontri. Nel prossimo turno di Serie A, la squadra di Sarri affronterà il Napoli, in uno scontro diretto per la corsa al quarto posto. Il match è in programma domenica 28 gennaio allo stadio Olimpico, con fischio d'inizio fissato per le 18:00.

Lazio - Napoli, dove vedere la partita in Tv e streaming

Lazio - Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita sia in live streaming sia on demand, tramite app o sito ufficiale, su qualsiasi dispositivo elettronico.