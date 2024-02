Lazio - Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: c'è Vecino

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO FORMAZIONI UFFICIALI - A circa un'ora dal fischio d'inizio di Lazio - Bayern Monaco sono state diramate le formazioni ufficiali. Per questa andata degli ottavi di finale di Champions League Maurizio Sarri deve rinunciare a Zaccagni in attacco e schiera Isaksen, dirottando a sinistra Felipe Anderson. A centrocampo Vecino rimpiazza Rovella in cabina di regia. Ecco di seguito le scelte del tecnico biancoceleste e di Thomas Tuchel per il match dell'Olimpico.

Champions League, le formazioni ufficiali di Lazio - Bayern Monaco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

A disposizione: Magro, Sepe, Lazzari, Patric, Casale, Cataldi, Kamada, Pedro, Castellanos.

Allenatore: Sarri.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Sané, Müller, Musiala; Kane.

A disposizione: Ulreich, Schmitt; de Ligt, Boey, Dier, Pavlovic, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

Allenatore: Tuchel.