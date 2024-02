Luis Alberto: "Parola d'ordine personalità, serve la testa libera"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO BAYERN MONACO LUIS ALBERTO PRE PARTITA - La Lazio ospita all'Olimpico il Bayern Monaco in Champions League. Durante il pre partita Luis Alberto è stato intervistato e ha detto la sua su questa difficile prova contro i bavaresi.

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Luis Alberto nel pre partita

Luis Alberto ha espresso così ad Amazon Prime Video il suo pensiero sull'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Il mister preferisce di solito un trequartista di inserimento, però dove mettermi è una domanda che dovete fare lui non per me. Io sono sempre stato un trequartista puro. Magari un po' vecchia scuola ma poi dipende anche da quello che chiede un allenatore. Gioco a centrocampo con meno libertà e più sacrificio rispetto a un trequartista puro".

Su come si affronta il Bayern Monaco

"Bisogna avere la testa libera e guardare quello che ha fatto il Leverkusen, anche se giocano con un altro modulo e sono in un momento di fiducia incredibile. Dobbiamo giocare con personalità e senza paura. Sappiamo che è difficile e non possiamo dire il contrario. Serve sacrificio e compattezza, loro sono fortissimi. La parola d'ordine oggi è personalità".

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Luis Alberto ai microfoni ufficiali biancocelesti

Su che Lazio servirà

"Una Lazio con coraggio, personalità, con sacrificio per vincere sempre in Champions serve una partita perfetta".

Sulla sua forma attuale

"Vengo da 3 partite di fila giocando e mi sento bene fisicamente e mentalmente".

Sulle differenze rispetto e tre anni fa?

"È una partita difficile ma bisogna avere fiducia per giocare a calcio. Dobbiamo uscire in campo con personalità, coraggio e sacrificio. Dopo di questo vedremo come finirà".