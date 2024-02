Patric: "Felice per le duecento partite con la Lazio, è maglia storica"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO BAYERN MONACO PATRIC POST PARTITA - La Lazio supera l'esame Bayern Monaco in questa andata degli ottavi di finale di Champions League. Nel post partita anche Patric ha espresso il suo giudizio su

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Patric nel post partita

Anche Patric ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni ufficiali biancocelesti nel corso del post partita di Lazio - Bayern Monaco: "Sono molto felice per un traguardo delle duecento partite con questa storica maglia e sono felice per tutto il mio percorso nella Lazio, ma soprattutto per la partita. Abbiamo lavorato tantissimo".

Sull'atteggiamento

"Siamo stati molto in partita dal primo minuto. Eravamo consapevoli che forse avevamo delle possibilità, ce le abbiamo avute siamo felici".

Sulla fase difensiva

"Si vede che stiamo lavorando bene anche nella fase difensiva. Si vedono i risultati, non ci siamo allarmati sapendo delle difficoltà. Siamo contenti che stanno arrivando i risultati".

Su Sarri

"Sarri ci ha solo salutati e ci ha rimproverati che dovevamo chiuderla per 2-0! (ride ndr.)".

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Patric in zona mista

Sul suo stato di forma

"A livello europeo sì, però altre stagioni come quella dell’anno scorso non si possono sottovalutare. Ci sono stati diversi momenti, ma sicuramente uno dei migliori è questo".

Sul ritorno in campo

"Mi mancava molto il campo, ho sofferto un po’ per il problema che ho avuto alla spalla. Sono contento dell’accoglienza dei nostri tifosi e di essere di nuovo dove voglio, allenandomi con i miei compagni".

Sul perché la Lazio non gioca sempre così

"Tutto dipende dalle squadre. Ci sono squadre in Italia che ti aspettano di più, che propongono un’altra partita. A loro piace avere la palla tra i piedi, non vogliono che la partita si sporchi e noi in questo modo possiamo organizzarci. Ogni gara è diversa, ogni allenatore, ogni squadra ti presenza delle differenze. Ogni match è difficile, magari batti il Bayern, poi vai a giocare fuori casa, sottovaluti l’avversari e puoi anche perdere".

Sul rammarico per il mancato raddoppio

"Un po’ sì, non è lo stesso andare all’Allianz con un doppio vantaggio. Dobbiamo andare con fiducia, senza paura e consapevoli della nostra forza".

Sulla colonia spagnola della Lazio

"Sono tanti anni che siamo qui io e Luis Alberto, ci troviamo molto bene. Roma è la nostra casa, speriamo di trascorrere tanti altri anni qui".