Tuchel: "Abbiamo smesso di crederci e fatto tanti errori individuali"

LAZIO BAYERN MONACO TUCHEL POST PARTITA - L'ottavo di finale di andata di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco termina 1-0 per io biancocelesti. Nel post partita del match dell'Olimpico, anche Thomas Tuchel ha analizzato il ko dei bavaresi all'Olimpico.

Le parole di Tuchel al termine di Lazio - Bayern Monaco

Queste le dichiarazioni di Thomas Tuchel ad Amazon Prime Video nel post partita di Lazio - Bayern Monaco: "Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni e siamo stati dominanti. Nel secondo abbiamo perso brillantezza e concentrazione e abbiamo commesso molti errori individuali, non so perché. Primo tempo bene, secondo male".

Sui motivi della sconfitta

"Abbiamo smesso di crederci. Ci sono stati tanti errori individuali. Nel primo tempo siamo stati dominanti e pronti a vincere. Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita che era nelle nostre mani".

Sul possibile esonero

"Non sono preoccupato per il mio futuro".

Le parole di Tuchel a Sky Sport

Thomas Tuchel afferma poi a Sky Sport: "Il primo tempo eravamo in controllo. Abbiamo avuto qualche occasione, soprattutto con Musiala. Abbiamo reagalato la partita con grossi errori individuali. Gli abbiamo dato convinzione. Abbiamo concesso un rigore strano e un cartellino rosso".

Sul ritorno

"Non cambia tantissimo. È soltanto 1-0, non ci sono più i gol in trasferta. La piccola preoccupazione è che non capisco perché abbiamo perso così tanto ritmo tra primo e secondo tempo. Ci manca un po’ di convinzione. Siamo stati punti senza aver concesso molto".