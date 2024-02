Klose: "Tornare all'Olimpico è un piacere enorme"

Tempo di lettura: < 1 minuto

KLOSE INTERVISTA LAZIO BAYERN MONACO- Il doppio ex della sfida Miroslav Klose, ha rilasciato un'intervista prima di Lazio - Bayern Monaco, ottavo di finale della Champions League 2024. Ecco le sue parole mentre, nel video, passeggia per Roma e a pochi minuti dal match dell'Olimpico.

Le parole di Klose nell' intervista su Lazio - Bayern Monaco

Queste le parole di Klose ad Amazon Prime Video "Che meraviglia, bellissimo. Quanti posti, quanti ricordi. Qui basta un momento per entrare nel cuore di tutti. Cambi punti di vista, ogni cosa qui è un pezzo di storia, del mondo o del calcio. Questa squadra e questa città ti cambiano. E mo? Che famo? C'è la partita, daje!"

In seguito, Klose è intervenuto nel pre partita sempre ad Amazon Prime Video, affermando: "Tornare è un piacere enorme, non posso farvi vedere cosa succede sulla mia pelle, ma veramente questa città e questi tifosi hanno fatto qualcosa di speciale per me".