Caffè Moreno nuovo partner della Lazio: il comunicato del club

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CAFFÈ MORENO COMUNICATO - Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Lazio ha annunciato un nuovo partner. Si tratta di Caffè Moreno, azienda napoletana attiva nella torrefazione.

Caffè Moreno nuovo partener della Lazio: il comunicato

Caffè MORENO diventa quest`anno Official Partner della S.S. Lazio. Una partnership tra eccellenze che prevede che il caffè MORENO venga distribuito, in maniera esclusiva, all`interno delle Aree hospitality dello Stadio Olimpico di Roma, con il marchio visibile sui led di bordocampo, sui maxischermi e sui backdrop per le interviste ai calciatori e ai dirigenti che si tengono negli spogliatoi, nelle aree allestite per i collegamenti televisivi e a bordo campo. La partnership prevede anche walk about esclusivi per i propri clienti. Due riti che si sposano, dunque: quello della partita di calcio e quello della tazza di caffè.

L’inconfondibile logo rosso del Caffè MORENO comparirà, dunque, in tutte le aree AREE HOSPITALITY e AREA VIP dello stadio Olimpico nelle gare casalinghe della Lazio, a cominciare dal Derby di domenica prossima con la Roma in cui verrà servita una tazza di caffè della pregiata miscela in LATTA TOP ESPRESSO Caffè MORENO.

“Per noi è un grande onore condividere le nostre forze ed i nostri valori con quelli di una Società simbolo dell`eccellenza del calcio italiano come la Lazio, un club molto amato e seguito da milioni di tifosi. I valori dello sport, il legame con le tradizioni, la passione che trasmette, lo spirito di squadra, la determinazione a perseguire obiettivi ambiziosi, sono gli stessi che ci prefissiamo tutti i giorni nell`attività della nostra azienda. Fin dai primi incontri con la società, abbiamo avuto la sensazione di sentirci parte di una famiglia. E siamo lieti di iniziare questa collaborazione”, dice Vittoria Percuoco, responsabile marketing Caffè Moreno.

Caffè MORENO è uno dei marchi storici della torrefazione napoletana: l`azienda è stata fondata negli anni 60 da Ferdinando Percuoco. Oggi giunta alla terza generazione: il brand è leader nella produzione di miscele di caffè per il canale HO.RE.CA. e nella produzione di caffè in cialde e capsule monoporzionate,

Caffè MORENO opera su tutto il territorio nazionale, con rete vendita capillare, e depositi in tutte le regioni italiane e nelle maggiori città italiane, assicurando a tutti gli esercizi commerciali che si approvvigionano del ns prodotto, consegne immediate e assistenza tecnica sulle attrezzature utilizzate in comodato d’uso.