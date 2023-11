Serie A, Sassuolo - Salernitana 2-2: rimonta neroverde

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO SALERNITANA SERIE A - Il Sassuolo pareggia in rimonta contro la Salernitana al Mapei Stadium, in un pirotecnico 2-2. Nel primo tempo sono gli ospiti a partire forti, portandosi in vantaggio di due gol dopo appena 17 minuti grazie a Ikwuemesi e Dia. Successivamente però, a salire in cattedra è Kristian Thorstvedt, che grazie ad una doppietta riesce a pareggiare il match, togliendo due punti preziosi alla squadra di Inzaghi, ancora ultima in classifica.

Sassuolo - Salernitana 2-2, il tabellino del match

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viña; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel (26′ st Volpato), Castillejo (26′ st Laurienté); Pinamonti (36′ st Mulattieri).

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Tressoldi, Lipani, Ceide, Racic, Bajrami.

Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc (1′ st Bradaric), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Maggiore (38′ st Martegani), Bohinen (15′ st Legowski), Coulibaly; Tchaouna (10′ st Candreva), Dia; Ikwuemesi (11′ st Simy).

A disposizione: Costil, Fiorillo, Lovato, Gyomber, Sambia, Kastanos, Botheim, Stewart.

Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Ghersini

Marcatori: Ikwuemesi (5', SAL), Dia (17′, SAL), Thorstvedt (36′, 52', SAS).

Ammoniti: Ikwuemesi (SAL), Toljan, Thorstvedt (SAS).