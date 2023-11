QUI FORMELLO, le condizioni degli infortunati in vista del derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO - A due giorni dal derby, la Lazio è scesa in campo a Formello, dove ha svolto una seduta d'allenamento tattica. Sono diversi i giocatori a rischio per la sfida con la Roma a causa di problemi fisici, con la rifinitura di domani che scioglierà gli ultimi dubbi di Sarri.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Dopo un riscaldamento iniziale, i biancocelesti hanno svolto un'ampia esercitazione tattica, per poi concludere l'allenamento con una partitella a campo ridotto. Zaccagni è rimasto a riposo a seguito del problema rimediato nel match con il Feyenoord. La sua presenza nella stracittadina è sempre più a rischio. Si è allenato a parte Luis Alberto, anche lui in dubbio per domenica, mentre Casale è tornato in gruppo dopo uno stop di qualche settimana dovuto ad una lesione all'adduttore.