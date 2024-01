D'Aversa in conferenza: "Dobbiamo limitare i pregi della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LECCE DAVERSA CONFERENZA - Alla vigilia di Lazio - Lecce, partita valida per la ventesima giornata di Serie A in programma alle ore 12.30 di domenica 14 gennaio, ha parlato in conferenza stampa Roberto D'Aversa. Queste le parole del tecnico del club salentino a circa 24 ore dal lunch match dell'Olimpico contro i biancocelesti.

Le parole di Roberto D'Aversa alla vigilia di Lazio - Lecce

Queste le dichiarazioni rilasciate da Roberto D'Aversa in conferenza alla vigilia di Lazio - Lecce: "Sarà importante il lavoro delle catene. Il nostro atteggiamento dipenderà anche da loro, palleggiano e dialogano negli spazi stretti. Dobbiamo limitare il loro pregio applicando pressioni. Dobbiamo concedere il meno possibile, affrontiamo la Lazio nel proprio stadio in un momento di forma positivo".

Sul rientro di Almqvist

"Ha lavorato interamente con la squadra in settimana, può partire dall'inizio".

Sul calendario impegnativo del Lecce

"Prima o poi le partite le dobbiamo affrontare tutte. Pensiamo ad una gara per volta. Domani giochiamo fuori casa e abbiamo qualche assenza, ma pensiamo agli aspetti positivi. Dobbiamo concretizzare il più possibile e concedere nulla ad una squadra che sta molto bene".

Sui molti gol di testa subiti dal Lecce

"Non mi va di commentare i dati negativi prima di una partita. Lavoriamo sui pregi, con entusiasmo e personalità. Ci sono tante squadre più strutturate di noi che subiscono gol di testa. Contro il Cagliari abbiamo segnato di testa".