Rischio cartellino in Lazio - Lecce, 5 diffidati tra i biancocelesti

LAZIO LECCE DIFFIDATI - Dopo aver vinto il derby di Coppa Italia contro la Roma, la Lazio prova a proseguire la rincorsa alla zona Champions. I biancocelesti ospitano il Lecce all'Olimpico alle ore 12:30 di domenica 14 gennaio 2024, nel lunch match di questa ventesima giornata di Serie A. La lunga lista di diffidati tra gli uomini di Sarri spinge alla cautela, in vista della sfida al Napoli.

Lazio - Lecce, in 5 a rischio cartellino: ecco quando sconterebbero la squalifica

Sono ben 5 i diffidati della Lazio nel match contro il Lecce: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella e Zaccagni. In caso di ammonizione contro i salentini la squalifica non sarebbe da scontare in Supercoppa Italiana, ma nella prossima giornata di Serie A, contro il Napoli. Inoltre, se un calciatore diffidato dovesse riceve un cartellino giallo nelle partite di Supercoppa, salterebbe anch'esso il prossimo turno di campionato contro il club partenopeo.