Thiago Motta: "Lazio in forma. Se va avanti in Champions sono contento"

Tempo di lettura: < 1 minuto

THIAGO MOTTA LAZIO BOLOGNA - L'allenatore del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio. Il tecnico felsineo, che in settimana ha visto i suoi battere la Fiorentina per 2 a 0, ha sottolineato la grande importanza dell'incontro dell'Olimpico.

Lazio - Bologna, la conferenza stampa di Thiago Motta

"Quella di domani sarà una bella partita contro una Lazio in forma, che ha battuto il Bayern Monaco. Come dico sempre, ogni partita ha la sua storia. Abbiamo fatto una buona preparazione in questi tre giorni per arrivare pronti e fare una bella prestazione contro i biancocelesti".

Sulle italiane in Champions League

"Anche se la Lazio è la nostra prossima avversaria, quando un'italiana va in Europa è sempre bello. Non tifo per un'altra squadra ma spero che vinca il migliore e se a vincere sarà un'italiana ancora meglio".

La possibilità di arrivare in Europa

"E' molto presto per pensare a un futuro lontano. Manca tantissimo. Il passato è bello ma non si può cambiare, il futuro dipende dal presente invece. Se perdiamo tempo a pensare al futuro non pensiamo al presente. Mi piace vedere i miei ragazzi che si allenano al massimo e competono tra loro in maniera sana, accettano le decisioni dell'allenatore ma senza mai accontentarsi. Sono felice per i tifosi che si godono il momento ma ora è presto: quando sarà il momento ne parleremo, oggi pensiamo alla Lazio".