Serie A, la Juventus pareggia a Verona: non bastano Vlahovic e Rabiot

HELLAS VERONA JUVENTUS TABELLINO - La Juventus di Massimiliano Allegri non sa più vincere. I bianconeri hanno pareggiato per 2-2 sul campo dell'Hellas Verona. Non sono bastata le reti di Vlahovic, su rigore, e Rabiot. Arrivate sempre per rincorrere i gol scaligeri di Folorunsho e Nosllin. Di seguito il tabellino dell'incontro.

Serie A, il tabellino di Hellas Verona Juventus

Marcatori: Folorunsho (HV) 11' , Vlahovic (J) rig. 28', Noslin (HV) 52', Rabiot (J) 55'

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua; Magnani; Dawidowicz; Cabal; Duda; Dani Silva; Folorunsho; Suslov; Lazovic; Noslin. All. Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti; Rugani; Danilo; Cambiaso; McKennie; Locatelli; Rabiot; Kostic; Vlahovic; Yildiz. All. Allegri

NOTE

Arbitro: Sig. Di Bello

Ammonizioni: /

Espulsioni: /

Minuti di recupero: PT 3', ST 6'