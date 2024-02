Le probabili formazioni di Lazio - Bologna: scelte obbligate per Sarri, ballottaggio in difesa

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA - La Lazio di Maurizio Sarri ha una missione: chiudere la settimana perfetta. Per farlo ci sarà da battere il Bologna di Thiago Motta. Una squadra in forma, che in settimana ha battuto la Fiorentina, e crede fermamente alla qualificazione in Champions League. Di conseguenza, sarà uno scontro diretto. Biancocelesti e rossoblù si giocheranno allo stadio Olimpico una partita che vale praticamente sei punti. Perciò i due allenatori, nel pensare alle probabili formazioni da mandare in campo, riflettono su scelte e calciatori da recuperare.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio Bologna

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da opporre al Bologna. Ha problemi in attacco, dove Zaccagni continua a rimanere fuori dalla lista dei convocati per un problema al piede. Mancheranno anche Hysaj e Rovella, infortunati, Romagnoli e Vecino, squalificati. A guidare la squadra, quindi, sarà ancora una volta Ciro Immobile. Dopo il gol a Bergamo, il capitano si è confermato contro Cagliari e Bayern Monaco. Ha segnato il gol numero 200 in Serie A e vuole regalarsi un'altra giornata importante. Con lui ci saranno Felipe Anderson e Pedro. Isaksen e il giovanissimo Sana Fernandes partiranno dalla panchina. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Assieme al francese ci saranno Cataldi e Luis Alberto. L'unico cambio a disposizione del tecnico sarà Kamada. Nella difesa a protezione della porta di Provedel, infine, resta un dubbio. Con Lazzari, Marusic e Gila è ballottaggio aperto per l'ultima maglia da titolare: a giocarsela sono Patric e Casale.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Gila

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Pedro

All. Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-1-4-1)

Skorupski

Posch

Beukema

Calafiori

Kristiansen

Aebischer

Orsolini

Ferguson

Fabbian

Saelemaekers

Zirkzee

All. Thiago Motta

Dove vedere il match tra Lazio e Bologna

La Lazio scenderà in campo domenica 18 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico per la 25^ giornata di Serie A contro il Bologna di Thiago Motta. Si potrà seguire la gara in diretta su Dazn e on demand tramite app o sito ufficiale. Il match verrà trasmesso anche su Sky nei canali dedicati: sono Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213, per chi possiede una tv 4K) e Sky Sport (251).