Coppa Italia, fissate le date delle semifinali tra Lazio e Juventus

Tempo di lettura: < 1 minuto

COPPA ITALIA DATE LAZIO JUVENTUS - Adesso è ufficiale. La Lega Serie A ha stabilito le date delle semifinali di Coppa Italia, come evidenziato da una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Ecco quando si giocherà il doppio incontro tra Lazio e Juventus.

Coppa Italia, le date delle semifinali tra Lazio e Juventus

Come riportato dalla Lega Serie A, la semifinale di andata tra Juventus e Lazio è stata messa in programma per martedì 2 aprile 2024 e si giocherà all'Allianz Stadium di Torino. Il match di ritorno, all'Olimpico di Roma, è previsto invece per martedì 23 aprile. Ecco di seguito il programma completo.

Il programma delle semifinali di andata

02/04/2024 Martedì 21.00 JUVENTUS-LAZIO

03/04/2024 Mercoledì 21.00 FIORENTINA-ATALANTA

Il programma delle semifinali di ritorno

23/04/2024 Martedì 21.00 LAZIO-JUVENTUS

24/04/2024 Mercoledì 21.00 ATALANTA-FIORENTINA