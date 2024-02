Serie A, il dato sui tiri in porta nel 2024 che preoccupa la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TIRI IN PORTA 2024 - Lazio cinica, ma sottotono nel 2024. Il dato sui tiri in porta nel nuovo anno fa suonare l'allarme in casa biancoceleste, specie dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta.

Lazio, solo 6 tiri in porta in tutto il 2024 in Serie A

La Lazio ha tirato in porta appena 6 volte in tutto il 2024. Considerando quindi un totale di 4 partite, il dato risulta alquanto preoccupante e collegabile alla scarsa efficacia offensiva dei biancocelesti. Con l'Udinese sono arrivati 2 in porta che hanno portato ai gol di Pellegrini e Vecino, altrettanti col Lecce. Una sola conclusione verso la porta invece sia contro il Napoli che contro l'Atalanta.