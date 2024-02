Lazio, il problema dei gol nasce dalle fasce: il dato

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GOL - La Lazio ha da tempo un evidente problema con il gol questa stagione. Le fasce non incidono come l'anno scorso ed i biancocelesti non finalizzano. Ecco il dato

Lazio, pochi gol e poche idee: le fasce non aiutano

Il problema del gol sta diventando sempre più preoccupante in casa Lazio. Nella odierna stagione i biancocelesti fanno fatica più che mai a finalizzare. Dall'inizio dell'anno infatti i ragazzi di Sarri hanno calciato in porta solamente 6 volte. Ma il problema non è solo nelle assenze di Ciro Immobile, che rimane comunque il miglior marcatore attuale, o nei pochi gol dei suoi sostituti. Come riporta il Corriere dello Sport, le fasce della Lazio stanno incidendo molto di meno rispetto lo scorso anno: Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro e Isaksen hanno tutti insieme raggiunto le sole 7 reti complessive in 22 gare giocate. Il migliore in classifica è il numero 20 con 3 gol seguito dal brasiliano con 2.