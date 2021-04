Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS VERRATTI – Il Coronavirus non intende arrestare la corsa, neanche nel mondo del calcio. Di rientro dal ritiro della Nazionale, infatti, è risultato positivo Marco Verratti. Dopo alcuni membri dello staff azzurro e Leonardo Bonucci, il virus ha colpito anche il centrocampista in forza al Paris Saint Germain. Per il talento pescarese è la seconda volta alle prese con l’infezione. Già a fine gennaio, infatti, fu costretto all’isolamento perché positivo al tampone.

Verratti positivo, il comunicato del PSG

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021

