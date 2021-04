Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SPEZIA CONVOCATI ITALIANO – Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati dello Spezia per la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. 25 i giocatori chiamati dal tecnico per la trasferta romana. Negativizzatosi nel corso della pausa per le nazionali, torna Provedel. Rientro, dopo le fatiche con la Bulgaria, anche per Galabinov. Mentre non saranno della partita Estevez, Ramos, Saponara e Dell’Orco, infortunatosi nell’allenamento di ieri.

La lista dei convocati dello Spezia

Portieri: Zoet, Rafael, Provedel

Difensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoumè, Maggiore, Pobega, Leo Sena

Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli

Il post della società ligure

🕹 NEXT MATCH



➡️ 25 i convocati di mister Italiano per #LazioSpezia



➡️ https://t.co/L4Fn4WLCZd pic.twitter.com/U1DJTH0u7N — Spezia Calcio (@acspezia) April 2, 2021

