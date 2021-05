- Advertisement -

Tempo di lettura: 4 minuti

- Advertisement -

ROMA LAZIO CRONACA TABELLINO – Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Parma, per la Lazio è tempo di derby. La Roma ha voglia di rifarsi da un campionato e da una Europa League deludente, mentre i biancocelesti sperano nel sogno Champions. Ancora difesa a 4 per Paulo Fonseca, con Karsdorp e Peres sulla fasce con Ibanez in difesa accanto a Mancini. In avanti Mkhitaryan, Dzeko e El Shaarawy. Alle spalle di uno dei due Cristante, Pellegrini e Darboe. Simone Inzaghi invece recupera Sergej Milinkovic-Savic ma perde Joaquin Correa. L’argentino lunedì scorso ha avvertito un dolore al polpaccio. La risonanza è risultata negativa, ma il ragazzo non se l’è sentita di rischiare. Al suo posto Muriqi dal primo minuto con Immobile.

Serie A 2020-2021, 37ª giornata

Sabato 15 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali e il tabellino

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez (38′ Kumbulla), Bruno Peres Santon) (46′; Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

A disp.: Mirante, Farelli, Juan Jesus, Pastore, Zalewski, Villar, Reynolds, Pedro, Mayoral

All.: Paulo Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi Immobile

A disp.: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Patric, Parolo, Escalante, Cataladi, Akpa Akpro, Fares, Pereira, Caicedo, Correa

All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Luca Pairetto (sez. di Nichelino)

MARCATORI: 43′ Mkhitaryan

NOTE – AMMONITI: 16′ Bruno Peres, 23′ Acerbi

RECUPERO:

La cronaca del match

46′ – Si riparte! Sostituzione per la Roma, fuori Bruno Peres dentro Santon

La cronaca del primo tempo del match

45+1′ – Termina il primo tempo allo Stadio Olimpico! Roma in vantaggio per 1-0

45′ – Saranno uno il minuto di recupero

44′ – Doccia fredda per la Lazio che fino a questo momento aveva tenuto egregiamente il campo

43′ – GOL ROMA! Dall’errore di Immobile nasce l’azione della Roma, Dzeko supera Acerbi, serve per Mkhitaryan che sigla il gol dell’1-0

42′ – Ancora Lazio con Immobile che sbaglia nuovamente il passaggio e fa conquistare la palla alla Roma

41′ – Interviene Marusic su El Shaarawy e serve palla a Reina, tutto ok per la Lazio che continua a gestire il campo

40′ – Ruba palla Lulic a Mancini e fa ripartire l’azione biancoceleste

39′ – Ancora Luis Alberto che sfiora il pallone, recupera Milinkovic che con un tiro debole impensierisce per poco la Roma

38′ – Esce fuori dal campo Ibanez, pronto a entrare Kumbulla

37′ – Problemi in casa Roma: Ibanez a terra lamenta un problema muscolare, l’arbitro ferma il gioco

36′ – Pressing di Immobile su Fuzato che sbaglia la rimessa dal fondo e la Lazio senza problemi riconquista palla

35′ – OCCASIONE LAZIO! Milinkovic da dolo davanti al portiere cerca il pallonetto ma sbaglia clamorosamente!

34′ – Cerca l’affondo Lulic dalla sinistra, non c’è nessuno in area

33′ – Continuo possesso palla della Roma, brava la difesa laziale a coprire gli spazi

32′ – Grande occasione di Vedat Muriqi che sigla il goal del vantaggio e viene poi annullato per fuorigioco

31′ – OCCASIONE ROMA! Colpo di testa di Edin Dzeko che finisce di poco lontano dal palo

30′ – Serve male Immobile per Muriqi, la Roma riconquista palla

29′ – Reina per Radu che serve all’indietro per Acerbi

28′ – Sale la Roma, ma ancora la difesa biancoceleste non gliela lascia a dire

27′ – OCCASIONE LAZIO! Grande giocata dei biancocelesti, specialmente di Milinkovic Savic che serve all’indietro per Luis Alberto: lo spagnolo calcia di potenza e Fuzato si oppone con una grande parata

26′ – Azione pericolosa della Roma, l’arbitro segnala fuorigioco di Dzeko

25′ – Ancora Lazio dal fondo prova a ripartire

24′ – Batte la punizione Pellegrini, Marusic di testa la spazza fuori area

23′ – Prova a far salire la squadra Fuzato cercando la profondità, Dzeko riceve il pallone e Acerbi commette fallo: giallo per il numero 33 biancoceleste

22′ – Luis Alberto serve per Muriqi che commette fallo su Ibanez, calcio di punizione per la Roma

21′ – Sale la Lazio con Milinkovic che serve per Luis Alberto

20′ – Avanza la Roma, ma la Lazio non gli permette di chiudere l’azione

19′ – Lazzari si libera in mezzo a due e serve un cross per Luis Alberto che si divora il gol del vantaggio

18′ – Radu per Muriqi, ci arriva prima la Roma che manda in fallo laterale

17′ – Riparte il gioco da Luis Alberto che scambia per Marusic, crossa il montenegrino ma la palla viene intercettata dai giallorossi che ripartono

16′ – Cartellino giallo per Bruno Peres per fallo su Acerbi che resta a terra

15′ – Calcio di punizione per la Roma, sul pallone Pellegrini

14′ – Passaggio di Milinkovic per Lazzari, Bruno Peres arriva per primo

13′ – Tiro di Cristante intercettato da Radu che ripiega su Reina

12′ – Lancio lungo di Acerbi per Immobile che aggancia il pallone ma l’arbitro segnala fuorigioco

11′ – Riparte Lulic che da sinistra serve in area, tutto facile per la difesa giallorossa

10′ – Pellegrini dalla bandierina crossa in area, palla respinta dalla Lazio

9′ – Errore di Radu che impreciso regala il calcio d’angolo alla Roma

8′ – Cambio gioco di Acerbi per Lazzari che crossa in area, Lulic di testa colpisce il pallone che termina fuori: rimessa dal fondo per la Roma

7′ – Uno due di Marusic e Leiva che prova il passaggio per Lazzari, palla deviata da El Shaarawy: rimessa laterale per i biancocelesti

6′ – Prova il tiro da fuori Cristante, palla intercettata dal muro biancoceleste

5′ – Prova a costruire dal basso la squadra di Simone Inzaghi

4′ – Non lascia spazi la Lazio che recupera palla e sale con Luis Alberto

3′ – Cambio gioco di Acerbi per Lazzari

2′ – Giropalla da parte della Roma che prova a salire dalla sinistra con Bruno Peres

1′ – Inizia il derby! Primo pallone giocato dai biancocelesti

Dove vederla in tv

Il derby tra Roma e Lazio sarà trasmesso in esclusiva da DAZN , detentrice dei diritti di tre partite su 10 per ogni giornata di Serie A: in tv, diretta su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky) disponibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN. In streaming, Roma-Lazio sarà visibile sul sito di DAZN : occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, per potersi godere il derby della Capitale sul portale di DAZN o su smart tv, smartphone, tablet o console XBox o Playstation scaricando l’app. In alternativa, basterà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.