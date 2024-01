Abodi: "Le nostre scuse a Maignan, chi sbaglia ne deve rispondere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ABODI MAIGNAN UDINESE MILAN - L'episodio di razzismo avvenuto in Udinese - Milan contro Mike Maignan ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Sul tema si è espresso il ministro dello Sport Giovanni Abodi, che ha deciso di commentare l'accaduto attraverso i proprio profili social. Le sue parole, ovviamente, condannano qualsiasi forma di discriminazione, che non può più passare inosservata.

Abodi: "Il no al razzismo vale sempre e ovunque"

Queste le parole pubblicate da Giovanni Abodi sui propri profili social: "Il mio, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque! Come il RISPETTO: sempre e ovunque! E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan".