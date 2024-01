Mark Fish: "Ecco perché ho preferito la Lazio al Manchester United"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARK FISH LAZIO - Nell'estate del 1996 Mark Fish, fresco di vittoria della Coppa d'Africa con il Sudafrica, era sui taccuini di molti top club europei. Il difensore ha raccontato in un'intervista come mai scelse la Lazio e non il Manchester United di Sir Alex Ferguson.

Mark Fish: "Zeman voleva prendermi subito alla Lazio"

Queste le parole di Mark Fish al Bolton News: "Ferguson voleva che mi allenassi con lo United, per valutare come mi adattavo alla situazione. I miei agenti non hanno detto di no, ma hanno detto che avevamo l'obbligo di andare alla Lazio. Lo abbiamo fatto e l'allenatore, che era Zdenek Zeman, voleva prendermi subito. Manchester o Roma a 21 anni? Non è davvero una scelta".

Lo stesso Mark Fish afferma che la vita mondana della Capitale ebbe un'impatto notevole nella sua scelta, fatta in giovane età. Dopo 17 presenze e una sola stagione, il difensore lascia la Lazio per trasferirsi al Bolton.