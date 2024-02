LIVE, Atalanta - Lazio 2-0: entra in campo anche Vecino

Tempo di lettura: 2 minuti

ATALANTA NAPOLI SERIE A 2023 2024 - La 23^ giornata di Serie A vede Atalanta e Lazio sfidarsi al Gewiss Stadium in uno scontro diretto cruciale nella lotta al quarto posto. Dopo aver pareggiato contro il Napoli settimana scorsa, la truppa di Sarri si ritrova ad affrontare un'altra diretta concorrente, i nerazzurri di Gasperini, attualmente due punti sopra in classifica. In caso di successo a Bergamo, i biancocelesti aggancerebbero la zona Champions League, con ancora una partita da recuperare. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita.

Serie A, Atalanta - Lazio: la cronaca del match

Secondo tempo

70' - Ultima sostituzione per i biancocelesti. Luis Alberto lascia il campo, entra Vecino.

64' - Doppio cambio per entrambe le squadre. Nella Dea dentro Hateboer e Scamacca per Holm e Miranchuk, mentre nella Lazio entrano Immobile e Pedro al posto di Castellanos e Isaksen.

61' - Grande parata di Provedel! Cross dalla sinistra di Pasalic per Miranchuk tutto solo in area di rigore. Il russo conclude centrale al volo da pochi passi, ma il portiere riesce a bloccarla tuffandosi.

52' - Contropiede interessante della Lazio, concluso da un tiro in controbbalzo di Isaksen, che esce non lontano dall'incrocio dei pali.

46' - Inizia il secondo tempo di Atalanta - Lazio. Primi cambi per Sarri, che mette in campo Casale al posto di Gila e Pellegrini al posto di Lazzari.



Primo tempo

45'+2' - Finisce il primo tempo, 2-0 all'intervallo.

45'+1' - Traversa Atalanta! Calcio di punizione battuto verso il secondo palo, con Holm che incorna il pallone e sfiora la parte superiore della traversa.

43' - Raddoppio di De Ketelaere! Guida assegna un calcio di rigore alla Dea per un fallo di mano di Marusic. Dagli 11 metri si presenta il belga, che incrocia con il mancino spiazzando Provedel.

39' - Colpo di testa di Miranchuk sugli sviluppi di un corner, Felipe Anderson salva respingendo col piede.

27' - Calcio di punizione dal limite battuto da Luis Alberto, la sfera non si abbassa e termina di poco sopra la traversa.

24' - Tentativo al volo da fuori area di Kolasinac, il pallone finisce lontano dallo specchio.

16' - Gol di Pasalic! Cross dalla sinistra di De Ketelaere per Scalvini, che serve con una sponda Pasalic. Il croato controlla e gira in porta con il destro, portando avanti i suoi.

15 - Occasione Atalanta! Calcio di punizione per i padroni di casa battuto sul secondo palo cercando Kolasinac, che incornando trrova la respinta di Provedel.

1' - Primo tentativo della Lazio con Felipe Anderson che, pescato in profondità, viene anticipato dall'uscita di Carnesecchi.

1' - Rotola il pallone al Gewiss Stadium, è iniziata Atalanta - Lazio.

Serie A, Atalanta - Lazio: il tabellino dell'incontro

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (64' Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk (64' Scamacca), De Ketelaere.

A disposizione: Musso, Toloi, Muriel, Tourè, Bakker, rossi, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta.

Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (46' Pellegrini), Gila (46' Casale), Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (70' Vecino); Isaksen (64' Pedro), Castellanos (64' Immobile), Felipe Anderson.

A disposizione: Kamada, Kamenovic, Immobile, Hysaj, Sepe, Mandas, Fernandes.

Allenatore: Sarri.

Arbitro: Marco Guida.

Marcatori: Pasalic (A, 16'), De Ketelaere (rig., A, 42').

Ammonizioni: Pasalic (A, 9'), Felipe Anderson (L, 45'), Luis Alberto (L, 45'+2'), Rovella (L, 47')

Espulsioni: /

Recupero: 2' primo tempo.

Christian Gugliotta