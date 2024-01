Fiorentina, Barone chiude le porte per un obiettivo della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

BARONE IKONE - Jonathan Ikonè non si muoverà da Firenze. L'ha detto Joe Barone, dirigente della Fiorentina. Le ultime di mercato volevano il calciatore francese prima accostato alla Lazio e poi vicino alla Roma in uno scambio con Belotti. Tuttavia, stando a quanto raccontato dal direttore ai canali ufficiali della viola, non lascerà la Toscana a gennaio.

Fiorentina, le parole di Barone su Ikonè

"Rimane qui con noi, non è sul mercato e non andrà alla Roma. Si è preso la responsabilità di tirare un rigore, ha avuto coraggio e l'ha sbagliato, purtroppo sono cose che hanno conseguenze. Ma abbiamo un grande gruppo che lo ama”.