Bonanni: "Non vedo una Lazio che fa un calcio bello"

LAZIO LECCE BONANNI - L'ex calciatore Massimo Bonanni ha voluto analizzare il match vinto 1-0 contro il Lecce dalla Lazio, il quarto di fila in Serie A e il quinto consecutivo tra tutte le competizioni per i biancocelesti.

Bonanni: "Se analizziamo i punti della Lazio, sono contento"

Queste le parole di Massimo Bonanni a TMW Radio: "La Lazio ha ampi margini di miglioramento anche perché ieri ha vinto una partita che poteva anche non vincere. La cosa positiva ora sono i risultati, per il resto non vedo una Lazio che fa un calcio bello. Ha ritrovato un po' di compattezza ma è la lontana parente di una Lazio che faceva un calcio divertente. Se analizziamo i punti, sono contento. Se analizziamo le partite invece no".