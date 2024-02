Ranieri assente nel post partita di Cagliari - Lazio: il motivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO RANIERI POST PARTITA - Al termine di Cagliari - Lazio 1-3 il tecnico dei sardi, Claudio Ranieri, non è intervenuto per commentare la battuta d'arresto dei suoi contro i biancocelesti, la quarta consecutiva in Serie A. Ecco di seguito il motivo.

Il motivo dell'assenza di Ranieri al termine di Cagliari - Lazio

Come riportato direttamente dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che si è espresso nel post partita di Cagliari - Lazio a Dazn, Claudio Ranieri non parlerà. Il motivo è duplice: da una parte il tecnico vuole restare concentrato e vicino al gruppo, dall'altra il patron vuole metterci la faccia e presentarsi per parlare in questo difficile momento. Oltre al tecnico, nessun altro componente del club sardo prenderà la parola al termine della sfida della Unipol Domus.