De Paola: "Sarri si adatta a situazioni diverse, ritrovato Immobile"

DE PAOLA LAZIO INTERVISTA - Paolo De Paola ha commentato in un'intervista la prestazione della Lazio contro il Feyenoord e, nello specifico, quella di Ciro Immobile.

De Paola: "Sarri è un grande allenatore, ma poteva vincere di più"

Questo l'intervento di Paolo De Paola a TMWRadio: "E' il solito Sarri. Ha vinto una partita non con le sue armi del gioco ma soffrendo, andando a colpire quando ha potuto. Non va a suo disonore, anzi, si adatta a situazioni diverse ed è un merito. Certo, ogni volta si cercano alibi. Con la Roma la polemica più pepata, ma è il solito. E' uno che si lamenta e poi fa altre cose. Ha ritrovato Immobile, quindi bene così".

Su Sarri

"Sarri si lamenta e presenta alibi è perché ha una visione ristretta, per cui le cose si raggiungono con una fatica epica ed esagerata rispetto alla realtà dei fatti. Ovunque va ha bisogno di 2-3 anni per far vedere le sue cose. Ha un atteggiamento smentito da Spalletti, che ha vinto dopo un anno rivoluzionario a livello di rosa. Questa etica del lavoro che circonda Sarri è stucchevole. Ogni volta ce l'ha con qualcuno e non si rende conto che offre degli alibi comodi ai suoi giocatori. Per me Sarri è un grande allenatore ma non un grandissimo. Poteva vincere di più".