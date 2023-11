Sosa: "Immobile grande capitano, ha fatto tanto per la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SOSA LAZIO IMMOBILE INTERVISTA - Ruben Sosa, ex calciatore che ha militato nei biancocelesti dal 1988 al 1992, ha parlato della Lazio e di Ciro Immobile in un'intervista.

Sosa: "Io sono nato alla Lazio, ora c'è un altro Ruben Sosa"

Queste le parole di Ruben Sosa a TuttoMercatoWeb: "Immobile è un grande capitano, un bomber. Ha fatto tanto per la Lazio. Gli si deve grande rispetto. Il Napoli ha vinto lo Scudetto. Normale qualche risultato un po’ così in questa stagione. Io sono nato alla Lazio e poi sono andato all’Inter. Ma ho sempre visto il Napoli con grande simpatia. Mio figlio andrà ad allenarsi con Lazio ed Inter. Si, tornerò. C’è un altro Ruben Sosa pronto a sbarcare in Italia. Ha il sinistro di papà. Ma deve divertirsi".