Di Canio: "Mancini mi voleva come secondo all'Arabia, ho detto no"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI CANIO MANCINI ARABIA INTERVISTA - L'ex calciatore della Lazio, Paolo Di Canio, ha presentato un retroscena sul passaggio di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita che lo vedeva direttamente coinvolto.

Di Canio: "Ho tentennato, ma alla fine ho scelto di seguire il cuore"

Ecco le parole rilasciate da Paolo Di Canio a La Stampa, in merito all'offerta fatta da Roberto Mancini per seguirlo nell'esperienza alla guida dell'Arabia Saudita: "Non è solo un no ai petroldollari, sarebbe stata un'esperienza importante in un calcio che investe per crescersi e affermarsi".

Il retroscena: Mancini voleva Di Canio come secondo all'Arabia Saudita

"Roberto non mi aveva proposto un ruolo marginale, mi voleva come secondo allenatore in campo per addestrare e migliorare i suoi calciatori. Mi ha inorgoglito, anche perché non abbiamo un rapporto speciale: qualche partita a padel, due chiacchiere e nulla più. Se ha pensato a me è perché crede nelle mie idee e nel mio lavoro, voglio ringraziarlo. Non è stato facile, ho tentennato a lungo ma alla fine ho deciso di seguire il cuore".