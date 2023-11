Felipe Anderson: "Vittoria che conta tanto, ci dà energie e carica"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON LAZIO FEYENOORD POST PARTITA - La Lazio batte 1-0 il Feyenoord e conquista il momentaneo secondo posto nel girone di Champions League. Felipe Anderson ha commentato il successo dell'Olimpico nel post partita.

Le parole Felipe Anderson ai microfoni ufficiali biancocelesti

Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti, dichiarando: "Vittoria che conta tanto, questi punti sono importantissimi. È un traguardo che volevamo raggiungere, questo ci aiuta e ci dà energie e carica. Ci mette in una posizione molto importante in Champions League".

"Dobbiamo avere umiltà, loro hanno uno stile dove verticalizzano molto con gli esterni. Quello che contava erano i tre punti e abbiamo fatto bene".

Su Immobile

"Noi vogliamo bene a Immobile, lui lo sa, è un ragazzo d'oro e importante per noi e per la gente. Quando sta bene ci aiuta tanto, siamo molto contenti per lui e faremo sempre di tutto per aiutarlo".

Sul derby

"Quello che conta ora è il sacrificio della squadra, questa volontà di aiutare è importante per tutti anche se non siamo partiti come volevamo. Il mio gol nel derby un anno fa è stato importante, come la vittoria oggi. C'è da levare l'euforia e portare fiducia e umiltà. È fondamentale provare a vincere a tutti i costi".

Le parole Felipe Anderson alla Uefa dopo Lazio - Feyenoord

