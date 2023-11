Hartman: "Lazio speciale, in Italia famosi per difendere l'1-0"

Tempo di lettura: < 1 minuto

HARTMAN LAZIO FEYENOORD POST PARTITA - Il difensore del Feyenoord Quilindschy Hartman ha espresso il suo pensiero dopo la sconfitta per 1-0 accusata contro la Lazio. Di seguito le sue parole nel post partita del match dell'Olimpico.

Quilindschy Hartman, difensore del Feyenoord, ha commentato la sconfitta contro la Lazio in conferenza stampa: "La Lazio è una squadra speciale, ma noi siamo più forti e in Italia sono famosi per difendere 1-0".