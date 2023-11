Sarri in conferenza: "Immobile cresce, c'è qualche acciaccato"

Tempo di lettura: 2 minuti

SARRI LAZIO FEYENOORD CONFERENZA - Maurizio Sarri ha analizzato commentato il successo della Lazio contro il Feyenoord in conferenza.

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza post Lazio - Feyenoord

Queste le parole di Maurizio Sarri in conferenza post Lazio - Feyenoord: "Abbiamo trovato una squadra che ha qualità non indifferenti nel palleggio, abbiamo deciso noi di non andare a prenderli troppo alti. Un po' di palleggio lo abbiamo lasciato volutamente, ma è una partita in cui quando c'è stato da soffrire l'abbiamo fatto insieme. Una partita che ci tiene in lotta per la qualificazione".

Su Lazzari

"Lazzari ha fatto una buon partita, sembra che stia bene dal punto di vista fisico e mentale, quando è lucido così riesce a dare un apporto buono in fase offensiva".

Su Kamada

"Kamada è più pulito e lineare di Guendouzi che ha questa energia che nel secondo tempo ci ha dato una buona mano.

Su Patric

"Patric se fosse alto 1.90 sarebbe un giocatore di qualsiasi club, è un ragazzo molto più maturo rispetto a quando sono arrivato, con molte più certezze e sicurezze. Un difensore centrale con questi piedi è tanta roba".

Su Immobile

"Ciro sta rispettando il programma che prevedeva uno spezzone a Bologna, uno lungo oggi, mi sembra stia crescendo, l'ho visto sciolto nei movimenti, dovrà crescere, sono contento per i 200 gol e spero vada per i 300".

Su Zaccagni

"Non posso rincuorare e né far disperare, la partita è finita 20 minuti fa, non ne ho idea, ci saranno riscontri domattina. C'è qualche acciaccato, se sono situazioni preoccupanti non te lo sa dire neanche il medico".

Sul momento della Lazio

"Se stavo dietro a quello che dicono giornalisti e tifosi sarei rimasto in eccellenza, sono sempre stato delle mie idee. Se guardi il calendario dello scorso anno e quello di questo anno la differenza è netta. Siamo in difficoltà per le prime due partite sennò si sarebbe in corsa. E' una responsabilità nostra, stiamo facendo partite contro squadre che non è facile vincere per nessuno. Nella qualità di gioco non vedo differenza. Se a Bologna mi dici che stiamo scadenti negli ultimi metri ti do regione, ma questo non è un terrone da mare mosso".

Sulla Roma

"La Roma si può permettere un'amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera, c'è una differenza fondamentale. Se mi dici che è intelligente mettere il derby nella settimana in cui si gioca in Europa ti dico non mi sembra il massimo dell'intelligenza della Lega, mi sembra che sia gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby, si poteva fare diversamente. Loro hanno una classifica che possono permettersi di tenere la squadra fuori".

Sullo spirito di sacrificio

"Lo spirito di sacrificio è stato su livelli elevati, mi è piaciuto che si sia alzata la panchina, c'era partecipazione da parte di tutti. Questa squadra è troppo spesso criticata per atteggiamento, ma delle volte sono le caratteristiche di giocatori che possono darti impressioni di non guerrieri per caratteristiche ma questi ragazzi sia allenano con una dedizione che ho visto raramente in 30 anni che alleno".