Maximiano: "Anno complicato alla Lazio, all'Almeria parto da zero"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ALMERIA MAXIMIANO INTERVISTA - Luis Maximiano, portiere passato in estate dalla Lazio all'Almeria, ha voluto parlare del suo presente in Spagna e del trasferimento in un'intervista.

Maximiano: "Mi mancva il ritmo della competizione, mi ci è voluto un po' per adattarmi"

Nell'intervista rilasciata a La Voz de Almeria, Luis Maximiano ha affermato: "Venivo da un anno complicato alla Lazio, ma sono arrivato qui con molto entusiasmo e eccitazione. Ogni giorno mi alleno allo stesso modo, che ci sia un allenatore o meno, su un campo o su un brutto campo".

Sul trasferimento

"Sono il mio più grande critico e mi alleno per sentirmi bene e felice. È normale che tutti partano da zero, ma io parto da zero ogni giorno per cercare di dare il massimo in ogni partita e in ogni allenamento".

Sull'adattamento all'Almeria

"Mi ci è voluto un po' per adattarmi, soprattutto nei primi giorni, perché stavo cercando casa con la mia famiglia e questo ti sbilancia un po', ma con il duro lavoro tutto si risolve. Mi mancava il ritmo della competizione".