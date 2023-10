Giuffredi: "Zaccagni legato alla Lazio, non c'è fretta per rinnovo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ZACCAGNI RINNOVO GIUFFREDI - Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato del rinnovo del suo assistito con la Lazio.

Giuffredi: "Quando ci sarà la possibilità di rinnovare con la Lazio, ne parleremo"

Ecco le parole di Mario Giuffredi sul rinnovo di Mattia Zaccagni con la Lazio, rilasciate durante la Palermo Football Conference: "Zaccagni è molto legato alla Lazio, ha ancora un anno e mezzo di contratto, non abbiamo fretta di rinnovare. E' stato chiamato in Nazionale, fa bene da diversi anni, quando ci sarà la possibilità di rinnovare, ne parleremo. Oggi siamo estremamente sereni e tranquilli, per noi non è un argomento prioritario".