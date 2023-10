Klose: "Ho smesso perché non riconoscevo più il calcio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KLOSE RITIRO INTERVISTA - Miroslav Klose ha spiegato in un'intervista la scelta di lasciare il calcio giocato, maturato ai tempi della Lazio quando ancora era parte della Nazionale tedesca. Ecco di seguito le parole dell'ex attaccante sul suo ritiro.

Klose sul ritiro: "Ho smesso perché non riconoscevo più il calcio"

Miroslav Klose ha parlato del suo ritiro a Football Talk, dichiarando: "Oggi i giovani pensano ad altro. Da bambino pensavo solo ad allenarmi e a diventare qualcuno in questo sport che ho sempre amato".

Sul motivo del ritiro dal calcio giocato

"Ho detto basta giocare a calcio perché non lo riconoscevo più. Alla Lazio e in Nazionale, dopo ogni allenamento, mi mettevo in una vasca piena di ghiaccio per evitare infortuni, ma i giovani della squadra si rifiutavano sistematicamente. Quando mi hanno visto raccogliere i sacchi di palloni per riporli a fine allenamento mi hanno chiesto perché lo facessi. A loro interessa di più se le loro scarpe si abbinano ai calzini. Per questo ho detto basta. Il calcio che conoscevo non esiste più".

Sui calciatori moderni

"I giovani giocatori di oggi pensano prima alle auto, ai contratti con gli sponsor e alle scarpe nuove. È solo dopo tutte queste cose che viene il calcio. Per loro la cosa più importante è la loro immagine. Invece per me contava solo il calcio nella sua forma più pura”.