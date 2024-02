Amoruso: "Stavo per andare alla Lazio, era tutto fatto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO AMORUSO - Nicola Amoruso ha svelato un grande retroscena di mercato con protagonista la Lazio, relativo agli anni in cui l'ex attaccante giocava con la Reggina.

Amoruso: "Sbagliato criticare Lotito come presidente"

Queste le parole di Nicola Amoruso a TvPlay: "Vivo a Milano, è strano che non sia venuto a giocare né qui né a Roma. Quando ero alla Reggina da due o tre anni, a un certo punto mi chiama Foti e mi dice 'Nicola ti ho venduto alla Lazio, ho fatto tutto, contratto ecc.'. Allora mi chiama il procuratore Tullio Tinti e mi dice 'Devo andare da Lotito perché abbiamo chiuso l’operazione".

Il retroscena su Amoruso e la Lazio

"Dopo mezz’ora mi richiama Tinti e mi dice 'Nicola, Lotito ti vuol dare la metà di quello che guadagni ora alla Reggina'. Ho detto 'Va bene grazie, passo e chiudo'. Infatti Tinti mi disse 'Guarda, mi sono alzato e sono andato via, non ho parlato neanche'. Però insomma è un presidente particolare, ma devo dire che comunque tante annate sono state fatte molto bene, quindi capisco che è particolare magari come personaggio, però come presidente criticarlo completamente è sbagliato. Tante altre operazioni sono state giuste bisogna essere anche onesti".