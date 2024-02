Lazio, senti Whittaker: "Sono felice qui, nessun dubbio che sarei restato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

WHITTAKER INTERVISTA LAZIO- Morgan Whittaker, che sembrava un obiettivo plausibile per la Lazio nel calciomercato di gennaio 2024, ha rilasciato un'intervista a BBC Radio Devon. L'argomento? Proprio il mancato passaggio ai biancocelesti e la permanenza in Inghilterra.

Le parole di Whittaker nell' intervista sul passaggio alla Lazio

"La mia testa non sarebbe mai cambiata, perché sono felice qui. Per me non c'era dubbio che sarei restato qui a giocare. Quello che ho imparato nel calcio è che la felicità è tutto e finalmente l'ho ottenuta, quindi non voglio ancora rinunciarvi. Quando sai che squadre importanti hanno chiesto di te devi solo stare a guardare e devi usare quest'idea per andare avanti e continuare a giocare al meglio con fiducia, senza lasciarti stressare.

Ovviamente è molto importante perché il tuo nome è nei titoli dei giornali, ma quando arriva una squadra come la Lazio devi solo usarla come un fattore positivo e dimostrare quanto sei arrivato lontano. I tifosi? Tutto quello che provano loro, lo provo anch'io nei confronti loro e del club. Credo che senza di loro non avrei avuto la Lazio e le altre squadre interessate, quindi devo molto a loro. Spero di poter continuare con la forma che sto attraversando".