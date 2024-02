Premier League, calciatore anonimo in riabilitazione: il motivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

PREMIER LEAGUE CALCIATORE RIABILITAZIONE - Una notizia "esilarante" arriva direttamente dall'Inghilterra. Un calciatore di Premier League, ancora anonimo, sarebbe infatti finito in riabilitazione per curare una particolare dipendenza. Ecco di seguito tutti i dettagli su questa curiosa vicenda.

Premier League, uso diffuso di protossido di azoto tra i calciatori?

Secondo l'indiscrezione riportata dal The Sun, una nota stella della Premier League sarebbe finito in riabilitazione per dipendenza da gas esilarante. Il quotidiano ha inoltre denunciato un utilizzo ormai diffuso tra i calciatori di questa sostanza, ovvero il protossido di azoto, definito anche "crack hippy". Si tratterebbe di un farmaco dichiarato di classe C lo scorso novembre e il cui utilizzo sarebbe illegale.

Sarebbe stata la famiglia del calciatore dipendente dal gas a chiedere aiuto al club per cui è tesserato, dopo che la polizia avrebbe trovato decine di taniche nel vano posteriore al momento di un controllo di routine sulla sua auto. Un episodio che sarebbe avvenuto poco prima di Natale.