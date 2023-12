Ballotta: "Lazio - Inter molto equilibrata, potrebbe scapparci il pari"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO INTER BALLOTTA INTERVISTA - L'ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha espresso le sue sensazioni in vista del match dei biancocelesti contro l'Inter, valido per la sedicesima giornata di Serie A.

Ballotta: "La Lazio dovrà fare una gara superlativa contro l'Inter"

Marco Ballotta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TVPlay: "La Lazio dovrà fare una gara superlativa ma è nelle condizioni di poterla fare, anche perché ha bisogno e non può sbagliare, altrimenti è giusto che abbia classifica che abbia in questo momento".

Su Lazio - Inter

"Saranno due squadre motivate, perché hanno passato entrambe il turno. Va bene anche da seconde perché l’importante era passare, poi primi o secondi cambia, ma a mio avviso per quanto si possano incontrare squadre importanti anche le altre devono aver paura di Inter e Lazio. Arrivano a questo turno di campionato almeno mentalmente nelle condizioni giuste, poi però è un turno molto delicato per entrambe perché nessuna delle due deve perdere terreno".

Sui diversi obiettivi

"La Lazio deve vincere perché deve risalire in campionato e l’Inter perché la Juve adesso gioca in anticipo e vincendo passerebbe avanti. Il campionato è ancora lungo, ma è già il momento di non fare passi falsi".

Sulla Champions

"Non è difficile, non solo perché il campionato è ancora lungo ma anche perché vedo che davanti anche le altre squadre hanno ancora qualche alto e basso, di conseguenza può inserirsi non dico tranquillamente, ma se riesce a trovare un equilibrio a livello di risultati e prestazioni può rientrare sicuramente. Il momento è quello giusto per concentrarsi sul campionato perché ci sarà un po’ di sosta dalla Champions. Prevedo una bella partita, aperta e di conseguenza sarà una partita tosta".

Sui punti deboli dell'Inter

"Sinceramente ne ha pochi, perché ha una squadra molto competitiva con una rosa ampia e creata per lottare su più fronti con sostituti all’altezza che possono essere a loro volta titolari. Punti deboli non ne vedo tantissimi, ma poi c’è sempre la partita stessa, perché non sempre riesci ad avere prestazioni uguali ad altre".

Sui possibili protagonisti

"Io mi aspetto i soliti noti, ma non si può mai sapere. Ci sono sempre i calci piazzati in cui ci può essere un difensore che colpisce di testa. I portieri stessi che sono entrambi bravi, che non “risolvono” ma possono tenere il risultato. Io dico sempre Martinez perché è in un’annata non dico di grazia, ma di alto livello. Pur vendendo giocatori importanti l’Inter si è rinforzata.

Su Immobile

"La Lazio deve ritrovare a tempo pieno Immobile, che piano piano sta tornando e potrebbe essere lui a dare una gioia ai laziali in questa partita. Prevedo una partita molto equilibrata, vorranno vincere entrambe e potrebbe scapparci il pareggio".