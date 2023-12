Ponciroli: "Troppi alti e bassi per la Lazio, la colpa è di Sarri"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PONCIROLI SARRI INTERVISTA - Fabrizio Ponciroli non limita le critiche nei confronti di Maurizio Sarri nell'analizzare il momento vissuto dalla Lazio.

Ponciroli attacca Sarri: "La Lazio è indecifrabile"

Questa la critica fatta a TMW Radio da Fabrizio Ponciroli a Maurizio Sarri: "La Lazio è una squadra difficile da comprendere e da etichettare. Io faccio fatica a capirla, soprattutto a capire dove vuole arrivare. Ci sono partite che mi sembra una squadra senza capo ne coda, in altre può mettere in difficoltà chiunque. Ma è colpa di Sarri, sono troppi gli alti e bassi".

Sul momento della Lazio

"Una squadra da vertice non può vivere sulle montagne russe, in campionato hai la possibilità di riprenderti, in Champions se sbagli una partita vai a casa. La Lazio resta una squadra indecifrabile".