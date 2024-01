Felipe Anderson: "La Lazio è più di una squadra di calcio. Rinnovo? Vediamo"

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO LECCE FELIPE ANDERSON POST PARTITA - Dopo il triplice fischio di Lazio - Lecce 1-0, Felipe Anderson ha commentato il gol che regala altri tre preziosi punti ai biancocelesti e che ha deciso la sfida dell'Olimpico.

Lazio - Lecce, le parole di Felipe Anderson nel post partita

Queste le parole di Felipe Anderson a Sky Sport nel post partita del match dell'Olimpico tra Lazio e Lecce: "C'è sempre un lavoro di squadra, il supporto della squadra che mi dà fiducia in ogni ruolo. Oggi era partita molto difficile, nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci come volevamo dal punto di vista del gioco, ma abbiamo approcciato bene nel econdo tempo. Il nostro obiettivo era portare a casa i tre punti e quello abbiamo fatto".

Su una Lazio lucida fino alla fine

"Prima non avevamo tanta maturità nel soffrire, a volte prendevamo gol o ci arrabbiamo perché le cose non andavano bene. Oggi siamo stati dentro la partita. Dobbiamo essere consapevoli che tutte le gare sono difficili, tante squadre ci metteranno in difficoltà, dobbiamo fare come oggi".

Su cosa è cambiato all'interno dello spogliatoio

"Quello che ho detto prima, la maturità di sapere che oggi nel calcio tutte le squadre giocano, di soffrire e sacrificarci insieme per la squadra. Quello che conta è solo la squadra, noi lavoriamo per quello".

Lazio - Lecce, le parole di Felipe Anderson a Dazn

Queste le parole di Felipe Anderson a Dazn nel post partita di Lazio - Lecce: "Lavoriamo tutti i giorni per trovare il gol, soprattutto come oggi in un momento in cui la squadra ne aveva bisogno. Siamo in crescita".

Su Luis Alberto

"Quando Luis Alberto non c’è si sente la mancanza, mancherebbe a qualsiasi squadra, vedendolo in allenamento stava bene. Noi dobbiamo essere sempre svegli dobbiamo per le sue giocate, per quegli assist e approfittarne. A me piace giocare in ogni posizione, da falso nueve non do punti di riferimento agli avversari, contento che i risultati siano arrivati.

Sulla vittoria contro il Lecce

"Serviva questa maturità di squadra, quello che abbiamo messo oggi e nelle ultime quattro gare è quello che dobbiamo mettere in ogni gara. Quella di oggi è una vittoria che ci da fiducia e tranquillità ma siamo ancora un po’ lontani da quello che vogliamo".

Sulle 300 presenze con la Lazio

"Contento di aver raggiunto il traguardo delle 300 partite, tutti sanno che amo questa città, per me la Lazio è più di un squadra di calcio. Sono felice per questa storia che stiamo creando insieme".

Sul rinnovo

"Ne stiamo parlando decideremo cosa è meglio per tutti".

Le parole di Felipe Anderson ai microfoni ufficiali biancocelesti

Ecco anche le parole di Felipe Anderson ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Questi numeri sono un onore, raggiungere questi traguardi con la squadra che amo mi rende felice. Lo spirito che c'è nello spogliatoio è importante anche per i singoli, ci aiuta a rendere tutto più facile".

Su

Oggi nel calcio ci sono più di undici titolari, quindi tutti devono farsi trovare pronti e portare avanti questa mentalità è importante. Chiunque gioca si mette sempre a disposizione, con lo stesso spirito e atteggiamento: questo ci permette di vincere".

Sul suo ruolo

"In allenamento riesco sempre a prestare attenzione ai movimenti dei compagni per riuscire a trovarli più facilmente e studio da Ciro come muovermi io. Inizialmente è stato difficile, ma ora per me sta diventando naturale".

Sulla Nazionale

"Ci penso sempre. La Lazio per me è sempre la priorità, se gioco e sto bene magari tornerà anche il Brasile".