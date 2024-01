Le PAGELLE di Lazio - Lecce: Felipe ha il mantello dell'invisibilità, chapeau per Gila

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE LAZIO LECCE - La Lazio ha la meglio del Lecce con il minimo sforzo. Decide un guizzo di Felipe Anderson, ben innescato dal rientrante Luis Alberto. Di seguito le loro pagelle, e quelle di tutti gli altri calciatori biancocelesti, a firma del nostro Daniele Izzo.

Serie A, le pagelle di Lazio - Lecce

PROVEDEL 6 - Passa il primo tempo a godere dello spettacolo della Nord, il secondo a parlare con i fotografi dietro porta. Saranno contenti i magazzinieri: non dovranno neppure lavare i guanti.

MARUSIC 6 - Chiamatelo "Mister duttilità". Gioca ovunque senza mai soffrire la pressione giallorossa.

PATRIC 6 - Finisce a sventolar bandiera bianca dopo appena venti minuti per un infortunio alla spalla.

(Dal 24' ROMAGNOLI 6 - Sarri gli marca lo straordinario e lui lo ringrazia con una gara di posizione, senza faticare oltre il dovuto)

GILA 7 - Gila che ti rigila è sempre tra i migliori. Cambiano i partner al suo fianco, ma da otto giornate è decisivo e determinante in campionato. Basta vedere il recupero a tempo scaduto su Almqvist.

LU. PELLEGRINI 6 - Marina la partita insieme a Oudin. Rischia solo su Kaba, ma grazie al sangue freddo evita di commettere calcio di rigore.

(Dal 64' LAZZARI 6 - Rinfodera l'arma dello sprint e si limita ad assecondare i blandi ritmi della partita)

GUENDOUZI 6 - Pomeriggio di scarico dopo la maratona nel derby. Quanto basta per per controllare un centrocampo dinamico ma mai pungente come quello del Lecce.

ROVELLA 6,5 - Sarri lo lascia libero di disegnare sul foglio bianco e lui difficilmente presenta compiti banali. Persino da una partita sciapa è riuscito a tirare fuori un bel quadro.

LUIS ALBERTO 7 - Dopo qualche appoggio sbagliato sembra dire "vediamo se mi ricordo ancora come si fa", come Michael Jordan in Space Jam. La risposta arriva nella ripresa, con l'assist decisivo a Felipe Anderson.

(Dal 64' VECINO 6 - Mette fisicità e dinamismo a servizio della squadra. E per poco non si iscrive al tabellino dei mercatori: non certo una novità)

ISAKSEN 5 - Anticipa il tempo delle sagre aprendo quella dell'imprecisione. Fuori ritmo, lontano dai compagni e approssimativo sotto porta: quarantacinque minuti da dimenticare.

(Dal 46' PEDRO 6 - Gli bastano cinque minuti per fare più di Isaksen. Poi inserisce il pilota automatico e garantisce ai compagni qualità e gestione del pallone)

FELIPE ANDERSON 7 - Ruba il mantello dell'invisibilità a Harry Potter e per sessanta minuti non si fa vedere. Poi ricompare in mezzo all'area di rigore e fredda Falcone.

ZACCAGNI 6,5 - Gendrey e Venuti fanno la figura di Willy il Coyote con Beep Beep. Non lo prendono quasi mai. E quando ci riescono, scatta il cartellino giallo.

(Dal 79' IMMOBILE sv - Si rivede in campo e questa è la notizia. Peccato per un giallo evitabile: gli costerà il Napoli)

ALL. SARRI 7 - Altra partita, nuova vittoria e record inedito. Per la prima volta da quando siede sulla panchina della Lazio centra la quinta vittoria consecutiva. Aggancia il quarto porto, che vale la Champions League. E festeggia i recuperi di Luis Alberto e Ciro Immobile. Insomma, non un successo banale.

Daniele Izzo

@danieleizzo94