Cataldi: "Oggi conta tanto, si vedrà una Lazio diversa"

LAZIO NAPOLI CATALDI PRE PARTITA - La Lazio ospita il Napoli campione d'Italia all'Olimpico per proseguire la rincorsa alla zona Champions. In caso di successo contro gli azzurri, i biancocelesti salirebbero infatti al pari dell'Atalanta al quarto posto in Serie A. A pochi attimi dall'inizio del match ha parlato dell'importanza di questa sfida Danilo Cataldi.

Lazio - Napoli, le parole di Cataldi nel pre partita

Danilo Cataldi ha affermato nel pre partita di Lazio - Napoli ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Oggi conta tanto, è una partita che ci deve far cancellare quello che non è stato fatto in Arabia. Penso che dobbiamo fare un altro tipo di partita sotto tutti i punti di vista e penso che stasera si vedrà una Lazio diversa, speriamo anche nel risultato"

Su una Lazio alla Sinner

"Serve una Lazio che deve fare la Lazio, deve fare quello che ha fatto nelle ultime partite non considerando la parentesi in Arabia. Penso che, rispetto all’andata, sia una partita più difficile da decifrare perché vengono da un cambio allenatore prima e di modulo poi. Sarà differente rispetto a quella che è stata, differenti dovremo essere anche noi. Penso che stasera sarà una Lazio diversa".

Sull'esordio di nove anni fa

"Sono passati tanti anni da quel giorno, è una bella cosa. Spero di fare ancora tante cose qui con questa maglia".

Lazio - Napoli, le parole di Cataldi a Dazn

Danilo Cataldi ha poi affermato a Dazn: "Pensiamo partita dopo partita. Contro il Napoli è sempre difficile, ma oggi ha delle assenze importanti. Si tratta di una squadra competititva, ma speriamo di portarla a casa. Sinner lo abbiamo visto giocare prima, sia noi italiani che gli stranieri. Gli facciamo i complimenti perché è un ragazzo per bene, umile e penso che anche oggi abbia dimostrato grande voglia. Non ha mai mollato, ci deve essere d'esempio, speriamo di emularlo".